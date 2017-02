Raja ber Listhaug svare om Silver-beslutning

– Her mener jeg finansminister/settestatsråd sporenstreks må vise ansvarlighet og rydde opp, sier Raja til Nettavisen.

Han har derfor sendt et skriftlig spørsmål som han ber Listhaug svare på i spørretimen onsdag i neste uke. Listhaug er settestatsråd for Siv Jensen i saker som omhandler Silver, på grunn av Jensens nære vennskap med Silvers tidligere styremedlem Gro Myking.

Bakgrunnen for saken er at Finansdepartementet har besluttet å avvise Silvers søknad om å få utsatt frist for å oppfylle kapitalkravene i den såkalte Solvens II-ordningen for norske forsikrings- og pensjonsselskaper.

– Hvilke negative konsekvenser for henholdsvis staten, Silver og Silvers kunder vil en ytterligere utsettelse på noen måneder medføre? spør Raja, som overfor Nettavisen karakteriserer det hele som et pensjonsran:

– Saken setter jo tidligere uttalelser fra Frp om pensjonsran i høyst tvilsomt lys. Dette er jo nettopp et eksempel på pensjonsran, ikke bare på Frps vakt, men også med deres velsignelse, sier Raja.

Silver fikk dispensasjon fra å oppfylle kapitalkravene i november 2015, og fristen ble senere forlenget til 15. februar 2017. Etter at fristen ikke ble forlenget, risikerer selskapet statlig overtakelse og at utbetalinger til nåværende pensjonister stanses. Samtidig hevder selskapet det er betydelig risiko for at fripolisene til kunder som fortsatt er i arbeid, vil bli kuttet med 30–40 prosent.

For å unngå å bli satt under offentlig administrasjon, ba selskapet torsdag Oslo byfogdembete om en midlertidig avgjørelse for å stanse et slikt vedtak inntil tvisten er rettskraftig avgjort. Det var fredag ennå ikke satt noen dato for de muntlige forhandlingene, får NTB opplyst ved Oslo byfogdembete.

