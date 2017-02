Stiftelsestilsynet avsetter styremedlemmer i taterfond

Dette er den tredje kritiske tilsynsrapporten siden stiftelsen ble etablert av Bondevik-regjeringen i 2007, skriver Finansavisen.

Romanifolket/taternes kulturfond (RT-fondet), var statens pengegave til romanifolket i Norge som kollektiv oppreisning for tidligere overgrep fra storsamfunnets side, og var opprinnelig et fond på 75 millioner kroner. I 2014 ble fondet erstattet til fordel for en årlig bevilgning over statsbudsjettet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har siden 2015 stanset utbetalingen av nye bevilgninger til stiftelsen på grunn av tvil om pengene forvaltes forsvarlig.

Styrets forvaltning av midlene har i en årrekke vært gjenstand for mistanker, rykter og krangler blant medlemmer av folkegruppen. Stiftelsen har også tidligere vært i Stiftelsestilsynets søkelys. Ifølge Vårt Land har Stiftelsestilsynet aldri mottatt så mange bekymringsmeldinger før. Tilsynsrapporten som nå er offentliggjort, har vært utsatt flere ganger.

Styreleder i Romanistiftelsen, Holger Gustavsen, er en av de tre i styret som nå blir avsatt, skriver Finansavisen. I rapporten kommer det blant annet fram at nivået på styregodtgjørelser og honorarer er urimelig høye, og stiftelsen har flere ganger utbetalt urettmessige beløp eller godtgjørelser. Styremedlemmer har regelmessig deltatt i saksbehandling av søknader der de er inhabile, i strid med egne regler.

Styreleder Holger Gustavsen sier til Finansavisen at han mener tilsynsrapporten har mange feil og at dette vil bli belyst når han møter staten i retten.

– Rapporten inneholder sterke påstander, men vi registrerer at Stiftelsestilsynet ikke har tilstrekkelig tro på egne påstander til at det har funnet grunn til å treffe vedtak i saken, sier Gustavsen til Finansavisen.

Stiftelsen har saksøkt staten fordi utbetalingen av nye bevilgninger er stoppet. Saken skal opp i begynnelsen av september, ifølge Gustavsen.

Stiftelsestilsynet skriver at de vil sende brev med varsel om at Holger Gustavsen, Trond Rehn og Lennart Karlsen skal fjernes, med henvisning til Forvaltningsloven. Begrunnelsen er at de alle var styremedlemmer i RT-fondet da «disposisjonene rundt etableringen» av RT-senteret ble foretatt. Samtidig gikk de inn som styremedlemmer i senteret.

