E16 åpnet igjen etter steinras ved Hyvingstunnelen

Raset gikk i 14-tiden. Halvannen time senere opplysteVegtrafikksentralen at veien var ryddet og åpnet for fri ferdsel.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med raset, men Vest politidistrikt opplyser at enkelte steiner var så store at det ble skader under biler som kjørte over dem.

Ifølge politiet var det ikke snakk om et stort ras. Veien ble åpnet etter at enentreprenør sjekket fjellsiden, melderNRK.

– De er jo ikke geologer, men har jo litt erfaring med dette. Fjellsiden er veldig, veldig høy, så det er vanskelig å få full oversikt. Men entreprenøren vurderte det slik at veien kunne åpnes etter at den var ryddet, sier trafikkoperatør Ove Amundsen.

