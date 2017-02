Steinras ved Hyvingstunnelen i Hordaland

– Enkelte av steinene var såpass store at det ble skader under biler som kjørte over dem, men det er hittil ikke meldt om personskader. Vegtrafikksentralen er på vei. Jeg vil tro at opprydningen er i gang, sier operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt til NTB.

Steinraset skjedde på vestsiden av tunnelen. Ifølge politiet er det ikke snakk om et stort ras. Den over 1.300 meter lange Hyvingstunnelen, som ligger mellom Voss og Bergen, er midlertidig stengt.

(©NTB)