Wenche fylte 70 – og Oslo Spektrum

Jubilanten, som fylte 70 år onsdag, hadde invitert til en skikkelig bursdagsfest-konsert i Oslo Spektrum lørdag. Kort tid etter at forestillingen hadde startet sang de nesten 7.000 gjestene bursdagssangen til jubilanten.

– Det var en helt spesiell opplevelse å se utover folkehavet i Oslo Spektrum. Jeg har vært artist siden jeg var barn, men dette var virkelig noe helt for seg selv, sa Wenche Myhre etter at festkonserten var over.

Forestillingen, som har vært utsolgt i lang tid, varte i to og en halv time og inneholdt flere klassikere fra jubilantens lange artistkarriere.

– Dette er den aller beste måten å feire på, med familie, venner og orkester. Og ikke minst publikum, som har betydd så mye for meg opp gjennom alle disse årene,sier Wenche Myhre.

Artister som Johnny Logan, Jan Eggum, Henning Kvitnes og Elisabeth Andreassen var på plass for å feire med Wenche.

