MEF vil ha konkurranseutsatt renovasjon

– Vi håper og tror at renovasjonen for Oslo vil bli konkurranseutsatt igjen, og vi forventer at den kommende konkurransen fokuserer på gjennomføringsevnen og erfaringen til leverandørene og ikke bare pris. Vi oppfordrer kommunen til å la erfarne renovatører foreslå hvordan løsningene kan være og selv fokusere på hvilket behov innbyggerne har, sierfagsjef Sverre Huse-Fagerlie, i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), i en pressemelding.

MEF organiserer renovasjonsselskapene som har håndtert avfallet i Oslo i en årrekke.

"Disse selskapene har lang erfaring og gjennomføringsevnen som skal til for 600.000 innbyggere. Det er en tilnærmet tragedie at konkurranseutsatt renovasjon som har vært en suksess siden 1992, nå kastes over bord som et resultat av konsulenters makt i anskaffelser. Prisfokuset i dagens renovasjonskontrakt går på tvers av hensynet til brukernes behov", står det i meldingen.

– Kommunen skulle aldri hørt på konsulentene som sa at pris er det viktigste kriteriet, de skulle aldri stolt på et tilbud som er for godt til å være sant, og Veireno skulle aldri fått lov til å ødelegge tiltroen til private renovasjonsselskaper, sier Sverre Huse-Fagerlie.

