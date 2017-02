Cyberforsvarssjefen: Forsvaret må sikre seg mot smutthull hos underleverandører

Inge Kampenes bruker de nye kampflyene F35 som eksempel. Han viser til at det er en lang verdikjede bak produksjonen og utviklingen av teknologien, og at flyene vil være avhengig av en rekke strukturer på bakken, logistikksystemer og vedlikeholdstjenester.

Alle disse har digitale avhengigheter og sårbarheter, påpekte Kampenes da han holdt foredrag i Oslo Militære Samfund mandag.

Dersom en motstander vil påvirke eller degradere den operative kapasiteten til F35, er det mange forskjellige innslagspunkter som kan gjøre ham i stand til det, advarer Kampenes.

Forsvaret må ha en god forståelse for trusler og sårbarheter i hele verdikjeden, også de som ligger utenfor Forsvaret, påpeker han. Cyberforsvarssjefen viser til avsløringen av at IT-folk i utlandet hadde tilgang til det norske nødnettet og mener denne saken har overføringsverdi til Forsvaret.

Kampenes tok over som cyberforsvarssjef i forrige uke. Han sier denne delen av Forsvaret fortsatt har et betydelig etterslep som må rettes opp og minner om at levetiden for IKT-materiell er langt kortere enn annet forsvarsmateriell.

