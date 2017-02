DN: Veireno-eier tok ut 11 millioner før oppstart i Oslo

Veireno varslet i forrige uke Oslo kommune om at de kunne bli nødt til å slå seg konkurs allerede mandag. Kommunen bestemte seg da umiddelbart for å overta virksomheten og eiendeler i selskapet fra det private selskapet Veireno, eid av Jonny Enger (51) gjennom transportselskapet VT Gruppen i Ytre Enebakk.

Follo tingrett opplyste mandag ettermiddag til Dagens Næringsliv at det ikke hadde mottatt oppbudsbegjæring fra Veireno.

Veirenos regnskaper viser at selskapet hadde 10 millioner kroner i egenkapital for ett år siden, men avtalen med Oslo kommune skapte store problemer for selskapet. I tillegg tok eieren ut 11,2 millioner kroner i utbytte og avgitt konsernbidrag i fjor, kort tid før avtalen med Oslo ble startet opp.

Kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i Renovasjonsetaten sier kommunens beregninger viser at selskapet kan ha tapt nær 2 millioner kroner i måneden siden kontrakten startet opp i oktober. På fem måneder kan tapet ha vært på nær 10 millioner kroner.

– Vi har ikke innsikt i selskapets økonomi, men baserer anslagene på det vi vet om inntekter, faste kostnader og dagbøter selskapet har fått, sier Fredriksen til Dagens Næringsliv.

