Forsker bruker vev fra aborterte fostre

Det er over 15 år siden Stortinget endret loven som åpner for bruk av fostervev i forskning, men først nå blir muligheten brukt. Ifølge Vårt Land er det professor Laurence Bindoff ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssjukehus som har fått godkjent søknad om å få bruke fostervev i det medisinske prosjektet «Sammenligning av mitokondrie DNA i stamcelle og fostervev». KrF-nestleder Olaug Bolle­stad, som også er nestleder i Stortingets helsekomité, er overrasket:

– Dette trodde jeg var en «ikke-sak» fordi det ikke har vært interesse fra forskere for denne metoden, sier Bollestad.

– Vi må aldri gjøre et påbegynt menneskeliv til et middel, verken for forskningen eller annet.

Professor Bindoff sier prosjektet ikke er mulig å gjennomføre om han ikke kan få bruke vev fra fostre. Han sier også at han har holdt seg godt innenfor regelverket. Det har tatt lang tid å få prosjektet godkjent, nettopp fordi det er et er høye krav og etiske problemstillinger å ta hensyn til. De to hovedkravene er et strengt krav om samtykke fra kvinnen som har abortert og dessuten at «materialet skal komme fra en godkjent fostervevsbank (fra provosertaborterte fostre)». Professor Bindoffs prosjekt oppfyller begge krav. Både REK Vest – Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Helse­direktoratet har godkjent prosjektet.

Bindoff sier at en abort er en forferdelig avgjørelse­ for en kvinne å ta, men at å samtykke til å bruke fostervev i ­medisinsk forskning kanskje oppleves som at man kan være til nytte, selv i en vanskelig situasjon.

