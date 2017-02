Telia tilbyr tilgang i bytte mot godkjenning av Phonero-kjøp

Oppkjøpet av Phonero er avhengig av Konkurransetilsynets godkjennelse for å kunne gjennomføres. Tilsynet opplyser nå at Telia har foreslått som avhjelpende tiltak å åpne sitt landsdekkende mobilnett for andre aktører. Tilgangsformen, såkalt MVNO-tilgang, vil være åpen for både eksisterende grossistkunder og nye aktører i tre år, opplyser tilsynet.

– Konkurransetilsynet skal nå gjøre en vurdering av hva de avhjelpende tiltakene som er kommet fra Telia har å si for oppkjøpets virkning på konkurransen i dette markedet, sier seniorrådgiver Marita Skjæveland i avdeling finans og kommunikasjon.

Ny frist i saken er satt til 10. mars.

