Mann (37) tiltalt for grov vold etter dødsfall i Drammen

I tiltalebeslutningen heter det at 37-åringen "slo og/eller dyttet" 43-åringen i "ansiktet og/eller overkroppen" slik at han falt og slo bakhodet i asfalten. De dødelige skadene oppsto i sammenstøtet med asfalten, skriver Drammens Tidende.

– Min klient har innrømmet at det var han som var fysisk med tiltalte slik at han falt i bakken. Slik sett er det liten tvil om at min klient forårsaket dødsfallet, sier forsvarer Ole Magnus Strømmen.

Saken skal opp i Drammen tingrett 24. og 25. april.

Det var 8. juni i fjor at 43-åringen endte i bakken etter en voldsepisode. Han ble fraktet til Oslo universitetssykehus med alvorlige hodeskader. Kvelden etter ble han erklært død.

(©NTB)