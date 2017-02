Trapper ned beredskapen rundt Tide Carrier

Hovedredningssentralen Sør-Norge opplyser at redningsressursene nå er i normal beredskap, men kan dra raskt ut igjen til fartøyet om det blir behov for det.

Fem av mannskapet er fløyet til Sola. Det var onsdag kveld 17 personer igjen på lasteskipet – 14 fra mannskapet, to slepespesialister og en los.

Tide Carrier ligger på ankrene rundt 100 meter fra land ved Feistein fyr, men har fått sleper om bord. Hovedredningssentralen meldte i 16-tiden at de ville evakuere "ikke essensielt" personell.

Ett av mannskapet er allerede fløyet i land etter å ha fått en bruddskade i foten. Skipet har drevet i sjøen siden onsdag formiddag.

Uklare eierforhold

I 18-tiden ble de to slepespesialistene satt om bord for å finne ut om lastebåten kan slepes under de rådende værforholdene.

Både Kystverket og Sjøfartsdirektoratet arbeidet onsdag med å finne ut hvem som eier båten.

– Det arbeidet pågår fortsatt, vi vet heller ikke hvor, eller om skipet er forsikret. Vi er i kontakt med alle de store internasjonale forsikringsselskapene, sier beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket til Stavanger Aftenblad.

Redningssentralen fikk først beskjed om problemene til Tide Carrier klokka 10.48 onsdag.

– Da hadde fartøyet motorstopp og lå og drev i sjøen. Så slapp de ankrene, før de fikk start igjen. Deretter ble det motorstopp på ny, opplyste redningsleder Jan Lillebø.

Dårligere vær

Vinden skiftet retning i løpet ettermiddagen og sjøen ble tyngre. Siste værmelding for området varslet liten storm onsdag kveld.

Tide Carrier er bygget i 1989 og registrert i den afrikanske øystaten Komorene. Skipet er 232 meter langt og er på40.796 tonn dødvekt. Det var på vei til Høylandsbygd.

