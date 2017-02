Annethvert bedriftssalg går til utlandet

Sverige, Danmark, Storbritannia, USA og Tyskland er landene som kjøper opp flest norske bedrifter, mens Kina er påfallende lite opptatt av å kjøpe norsk. Ifølge Dagens Næringsliv har utenlandske foretak pumpet mer enn normalt mye kapital inn i Norge hittil i år:

– 2017-tallene så lang viser klar økning, og utlendinger har nå brutt 50-prosentsgrensen. Men det er tall for én måned, og det er for tynt til å konkludere, sier partner Harald Hellebust i advokatfirmaet Wiersholm, somfører statistikk over transaksjonene.

Over tid har andelen ligget mellom 40 og 50 prosent.

Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1-gruppen er veldig bekymret for at Norge ikke klarer å beholde norsk eierskap i landet.Utenlandske eierinteresser står bak hver fjerde arbeidsplass i Norge og hver tredje krone i omsetning. Flyttes bedriftene ut av Norge kan arbeidsplasser, omsetning og kompetanse forsvinne.

"Faren er at stadig flere av ideene, produktutviklingen og innovasjonsprosessene blir flyttet ut. Da forsvinner de gode jobbene, og hele samfunnet svekkes", skriver hun i en kronikk i avisen torsdag.

(©NTB)