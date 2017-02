Dømt for drapsforsøk på politimenn i Vennesla

Mannen stakk de to sivile politifolkene i halsen og brystet med kniv da de henvendte seg til ham utenfor en bank i Vennesla 20. november 2015.29-åringen hadde på seg finlandshette.

– Retten er ikke i tvil om at nevnte forhold innebar en bevisst og aktiv handling, selv om tiltalte har forklart at han i utgangspunktet hadde tenkt å stikke seg selv. Tiltalte var utvilsomt klar over at han hadde en kniv i hånden, heter det i dommen, ifølge NRK.

29-åringen har forklart at han hadde en ekstrem frykt for politiet og for å bli stengt inne. Han levde nærmest isolert. Da politifolkene henvendte seg til ham, har han forklart at han ikke husker annet enn at han ville ta sitt eget liv i frykt for at de skulle sperre ham inne.

For tiden er han tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus. Rettspsykiatere mener at mannen ikke er strafferettslig tilregnelig. Rettens vurdering er at det foreligger gjentakelsesfare for nye alvorlige lovbrudd.

Mannen må betale de to politimennene 20.000 kroner hver i erstatning.

(©NTB)