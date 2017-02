HMS-ansvarlig dømt etter arbeidsulykke

Tiltalte var ansvarlig for å sette i gang byggingen av et tak på et lagringsstativ for takstoler på selskapets arbeidsplass i Rygge, og var HMS-ansvarlig ved bedriften, melderNRK. Saken var oppe i Moss tingrett forrige uke.

Mannen var tiltalt for å ikke å ha utarbeidet en skriftlig instruks for arbeidet eller ha sørget for en risikovurdering av arbeidet. Han erkjente ikke skyld.

Det var 20. april 2015 at to personer skulle legge tak på lagringsstativet.

– Arbeidet ble utført fra en hjemmesnekret, ikke godkjent arbeidskurv, heist opp på gaflene til en ikke godkjent truck, heter det i dommen.

Da kurven veltet falt en av arbeidstakerne ned, og fikk en alvorlig hodeskade. Mannen ble brakt til Ullevål sykehus, der han senere døde. Den HMS-ansvarlig ble i tillegg til den betingende dommen dømt til å betale sakskostnader til det offentlige på 5.000 kroner.

Bedriften fikk i 2016 en bot på 750.000 kroner etter ulykken. I tillegg måtte de betale 250.000 kroner i oppreisning til de etterlatte.

