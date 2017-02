Helsedirektøren bekymret for dobling av unge uføretrygdede 

– Dette er svært bekymringsfullt, det representerer tapte muligheter og mye unødvendig lidelse for enkeltmennesker. Det er avgjørende for samfunnsutviklingen, bærekraften og produktiviteten at flere sektorer også har god helse som mål, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helsedirektoratet legger torsdag fram nye tall som blant annet omfatter den norske helsen sammenlignet med andre land, og utenforskap og frafall i videregående skole.

Ifølge NAVs nyeste statistikk er 13.046 unge fra 20 til 29 år uføretrygdet, noe som tilsvarer en nær dobling de siste årene. Den raskest voksende gruppen uføre er unge under 30 år med psykiske vansker. Blant uføre under 39 år skyldes nesten 60 prosent psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser.

– Løsningen ligger ikke i reparasjon i helsesektoren, den ligger i å forebygge. Da vet vi at skole, arbeid og økonomi er avgjørende faktorer, sier helsedirektøren.

