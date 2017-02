Nominasjonene til Ibsenprisen er klare

De tre tekstene er "1930 – Diktatoren" av Yngve Sundvor, "Vår ære/vår makt" av Nordahl Grieg, Tore Vagn Lid og Cecilie Løveid og "La deg være" av Arne Lygre.

Førstnevnte stykke hadde urpremiere ved Rogaland Teatret i april i fjor, "Vår ære/vår makt" hadde urpremiere ved Den Nationale Scene i januar 2016 og sistnevnte stykke hadde urpremiere ved Nationaltheatret i september i fjor.

Juryen fremhever Sundvors humoristiske dykk i norsk mellomkrigshistorie som trekker veksler på tendenser i vår egen tid.

Lid og Løveids stykke beskrives som en tekst med en særegen energi og vilje og juryen bemerker måten de dramaturgiske elementene er flettet sammen på. Om Lygres tekst skriver juryen at den er imponert over hans evne til å skildre nære relasjoner på en hudløs måte slik at de mer grumsete sidene av makthierarkiene avdekkes.

Ibsenprisen ble opprettet av Skien kommune og delt ut første gang i 1986. Prisen er på 150.000 kroner og en statuett laget av Nina Sundbye. Prisen deles årlig ut til en dramatisk tekst som har hatt urpremiere eller norgespremiere ved et profesjonelt norsk teater i løpet av foregående kalenderår.

Vinneren blir offentliggjort under en festkveld på Ibsenhuset i Skien onsdag 22. mars.

(©NTB)