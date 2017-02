Oslo Børs opp etter Telenor-salg

Telenor-aksjen stiger med 2,78 prosent og er morgenens mest omsatte aksje med Statoil hakk i hæl. Aksjen stiger etter at Telenor natt til torsdag meldte at selskapet trekker seg ut av sin virksomhet i India og gir den til landets største mobiloperatør, Airtel.

Også oljeprisen stiger. Et fat nordsjøolje omsettes for 56,42 dollar og et fat amerikansk lettolje for 54,17 dollar.

