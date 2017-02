Politiet fikk flyttet siktet Oslo-advokat

Hans forsvarer, advokat Kim Ellertsen, sier til VG at han tror praktiske årsaker ligger bak flyttingen som skjedde onsdag denne uka.

– Det er flere forhold som ligger bak denne flyttingen, og jeg ønsker ikke å kommentere dette nærmere utover at det var en helhetsvurdering, sier politiadvokat Ragnvald Brekke i Oslo politidistrikt.

Mirmotahari ble pågrepet og varetektsfengslet i midten av juni i fjor. Bakgrunnen var at det ble kjent at han ba en torpedo om å kidnappe et voldtektsoffer i forkant av en rettssak.

Siktelsen mot ham er blitt utvidet en rekke ganger, sist i begynnelsen en av februar. Da ble advokaten siktet for å ha inngått en avtale om å drepe en torpedo, den samme mannen som han spurte om å kidnappe voldtektsofferet. Per i dag omfatter siktelsen mot ham rundt ti punkter.

(©NTB)