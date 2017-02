Slutt for Telenor i India

I april i fjor sa konsernsjef Sigve Brekke i Telenor at selskapet måtte løse sine problemer i India i løpet av året. Den siste tiden har det vært spekulert i at Airtel ville overta virksomheten, og torsdag kom bekreftelsen:

– Airtel tar over Telenor Indias mobilfrekvenser, lisenser og virksomhet, inkludert ansatte og kundebasen på 44 millioner abonnenter. Telenor India vil fortsette sin virksomhet som normalt inntil transaksjonen er gjennomført, heter det i en børsmelding fra Telenor ASAtidlig torsdag morgen.

Transaksjonen vil ifølge Telenor ikke føre til nedskrivninger for selskapet. Per fjerde kvartal 2016 var gjenstående verdi av materielle og immaterielle eiendeler i Telenor India 300 millioner kroner.

Tøft marked

Brekke forklarte i januar for VG hvorfor selskapet ønsket å selge virksomheten i India.

– Det er to årsaker til at vi ikke lykkes: Konkurransen ble veldig tøff og inntektene falt dramatisk. Samtidig ble prisene på nye lisenser skyhøye. Det er en dårlig kombinasjon.

Inntil videre fortsetter Telenor India som normalt, men Airtel og Telenor India skal i løpet av året fusjonere, og så skal Airtel vil ta over når alle nødvendigegodkjennelser er i havn.

Airtel skal ta over fremtidige frekvensavbetalinger og andre operasjonelle kontrakter, inkludert kontrakter for tårnleie.

Varslet

Allerede på nyåret meldte den indiske avisen Economic Times at Airtel var interessert i Telenor India.Som Indias største mobiloperatør har Airtel over 269 millioner abonnenter og en markedsandel på over 33 prosent, målt i omsetning.Telenor hadde 38 millioner kunder og en markedsandel på 3,9 prosent ved utgangen av 2016, skriver avisen.

Konsernsjef Brekke sier han er fornøyd med avtalen og mener den er til det beste for Telenors kunder og ansatte i India.

– Avgjørelsen om å gå ut av det indiske markedet har ikke vært lett, men vår vurdering er at de betydelige investeringene som hadde vært nødvendige for å sikre Telenor Indias fremtidige virksomhet, ikke ville gitt en akseptabel avkastning, sier Brekke.

– Telenors kunder vil kunne benytte seg av Indias største og raskeste mobilnettverk, og en rekke av Airtels ledende produkter og tjenester, sier Gopal Vittal, administrerende direktør for India og Sør-Asia i Bharti Airtel.