UDI mener par løy om id – vil kaste ut familie på tolv

Utlendingsdirektoratet (UDI) mener et ektepar løy om sin identitet da de kom til Norge i 1990. Mens ekteparet hevder de var palestinske flyktninger i Syria, er UDI nå sikre på at de var jordanske statsborgere, skriverAftenposten.

Paret ble innvilget norsk statsborgerskap i 1997. I 2012 ble familien varslet om at UDI mente paret hadde gitt uriktige opplysninger og at familiens norske statsborgerskap dermed var gitt på feil grunnlag. I fjor ble statsborgerskapene tilbakekalt.

Dette rammer både ekteparet, deres tre barn og sju barnebarn. Alle fikk beskjed om å forlate landet innen 1. august i fjor, men får bli i Norge til klagen er behandlet. Saken ligger nå i bero hos UNE.

Avviser ikke rapport

– Jeg var ni år da jeg kom til Norge, søsteren min bare fire. Nå, etter 27 år i Norge og 20 år som norsk statsborger, tar de fra oss alt, sier parets 35 år gamle sønn. Han spør hvorfor det er foreldelsesfrist for kriminelle handlinger, men ikke når det gjelder statsborgerskap.

35-åringen og broren avviser ikke rapportene fra jordanske myndigheter som UDI har basert sine vedtak på, men mener de ikke visste at de var jordanske statsborgere. Dette anser UDI som usannsynlig, skriver VG.

– Vi er kjent med at etniske palestinere som er jordanske borgere, samtidig er registrert som statsløse hos andre myndigheter, blant annet palestinske selvstyremyndigheter, og har dokumenter på at de er statsløse fra disse myndighetene, sier enhetsleder Hanne Brusethaug i UDIs tilbakekallelsesteam til avisen.

Kan søke på nytt

Til sammen 35 tilbakekallingssaker er nå anket til Utlendingsnemnda. Denne uken vurderer Oslo tingrett samme problemstilling i en rettssak der bioingeniøren Mahad Abib Mahamud har saksøkt staten ved UDI etter at 30-åringen ble fratatt sitt norske statsborgerskap etter 16 år i Norge. UDI mener Mahamud løy om sin somaliske identitet, og at han isteden er fra Djibouti.

UDI understreker nå at alle som får statsborgerskapet tilbakekalt, kan søke om nytt opphold på nytt grunnlag så lenge man ikke er utvist.

– Formålet er at et statsborgerskap som noen har fått på feil grunnlag, ikke kan opprettholdes. Men det er ikke til hinder for at barna kan søke om oppholdstillatelse på nytt grunnlag, hvis vilkårene for det er oppfylt og de ikke er utvist. Det gjelder også for foreldre som ikke er utvist, opplyser UDI.

Ekte og mindre ekte

Reaksjonene på den norske praksisen med tilbakekallelse av statsborgerskap, er mange og skarpe.

– Det regjeringen gjør i dag, er å skille mellom ekte og mindre ekte statsborgere, som ikke har noe grunnlag i Grunnloven, sier De Grønnes talsperson, Une Aina Bastholm, til NTB.

Hun ønsker seg svensk praksis i Norge. I Sverige og mange andre land har ikke myndighetene mulighet til å trekke tilbake statsborgerskap.

– Dette er så urimelig og tankeløst. Skal vi ikke ha noe rom for fornuft og hjerte i Norge, spør partisekretær Kari Elisabeth Kaski i SV.

Nå kan det imidlertid gå mot en endring.Både SV og KrF har bedt Stortinget innføre en foreldelsesfrist i slike saker. I midten av januar ga både Ap, Sp, MDG, Venstre og KrF sin støtte til et forslag fra SV om at domstolene er bedre egnet enn en saksbehandler i UDI til å vurdere bevisene i tilbakekallingssaker. Partiene har dessuten bedt regjeringen om å vente med behandlingen av slike saker til et nytt regelverk er på plass.

(©NTB)