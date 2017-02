Diesen: Pengemangel bak fregattrøbbel

Han forklarte seg fredag i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomités åpne høring i den såkalte fregattsaken.

– Det grunnleggende og førsteordens forsvarsøkonomiske problemet er at skiftende regjeringer og stortingsflertall i cirka 25 år har foreslått og vedtatt et større forsvar enn de har finansiert, sa Diesen.

Han var forsvarssjef i årene 2005 til 2009.

– I det perspektivet fremstår fregattvåpenets tilstand bare som et symptom på en underliggende tilstand og ikke som en sykdom i seg selv. Det vil selvsagt forekomme hyppige og konsekvente tilbakefall dersom ikke den underliggende sykdommen behandles, konstaterte Diesen.

Problemet med fregattanskaffelsen var at investeringen ikke var tilpasset en utvikling med stadig svakere kjøpekraft i forsvarsbudsjettene, understreket han. Diesen pekte også på at lignende problemer vil oppstå i fremtiden når det gjelder ubåter og kampfly hvis ikke Stortinget følger opptrappingsplanen for Forsvaret som nå er lagt.

I en fersk rapport fra Riksrevisjonen kommer det fram at de fem fregattene som Norge har kjøpt, har så store svakheter at de ikke har den operative evne som Stortinget har forutsatt.

