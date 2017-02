Fengslet i fire uker for dødsvold 

Mannen i 30-årene ble fredag framstilt for fengsling i Trondenes tingrett. Kvinnen ble funnet død i et privathus to mil sør for Harstad torsdag kveld.

– Han møtte ikke i fengslingsmøtet, men har samtykket til fire ukers varetekt, sier mannens for Tom Ovesen til NTB.

Ifølge forsvareren arbeides det med å få oppnevnt rettspsykiatrisk sakkyndige som skal kartlegge den siktedes helsetilstand. Politiet opplyser i en pressemelding at siktede er preget av hendelsen og foreløpig blir ivaretatt av helsevesenet,

Politiet gikk rask ut med at de antok at kvinnen ble drept, men siktelsen lød på grov kroppsskade med døden til følge. Ifølge Nordlysvar den avdøde kvinnen siktedes mor. Han skal ha bodd hjemme hos moren sammen med sine to barn den siste tiden.

–Så vidt politiet vet var ikke barna våkne da dette skjedde. Barnevernet er rutinemessig varslet, sier politiadvokat Børge Bertelsen til Nordlys. Han utelukker ikke at siktelsen kan bli utvidet til forsettlig drap.

Kripos-bistand

Da politiet torsdag kveld rykket ut til boligen, ble det raskt konstatert kvinnen var død. Den siktede mannen befant seg i boligen og ble pågrepet uten dramatikk.

– Vi har et godt bilde av hva som har skjedd, men ønsker oss teknisk bistand fra Kripos som kommer til åstedet fredag for å kvalitetssikre arbeidet vi har gjort, sa Bertelsen tidligere.

Kriminalteknikerne ankom Harstad fredag formiddag og startet sine tekniske undersøkelser på åstedet. Ifølge politiet vil kvinnen bli obdusert ved UNN i Tromsø, og den foreløpige obduksjonsrapporten vil tidligst være klar over helgen.

Rolig nabolag

Naboer forteller til Harstad Tidende at tragedien har rammet en familie som ikke skilte seg ut i et rolig nabolag.

– Det er et sjokk for oss alle sammen her, men det er selvsagt enda verre for familien. Dette er noe ingen tror skal skje, sier Rita Steinbakk.