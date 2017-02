Harstad: Siktede samtykker til varetekt etter antatt drap

. Mannen i 30-årene ble pågrepet og siktet etter at kvinnen ble funnet død i en privatbolig sør for Harstad. Fredag ble han framstilt for varetektsfengsling i Trondenes tingrett. NRKmelder at den siktede samtykker til varetektsfengsling.

– Han er siktet for grov kroppsskade med døden til følge, sier lensmann og fungerende regionleder Ørjan Munkvold til NTB. Politiet utelukker ikke at siktelsen kan bli utvidet til drap.

Munkvold bekrefter at det er et familiært forhold mellom de to, men vil "av hensyn til etterforskningen" ikke utdype dette nærmere.

Kripos-bistand

Politiet rykket torsdag kveld til en privatbolig på Fauskevåg utenfor Harstad. Da politiet ankom stedet sammen med ambulansepersonell, ble det raskt konstatert kvinnen var død. Den siktede mannen befant seg i boligen og ble pågrepet uten dramatikk.

– Vi har et godt bilde av hva som har skjedd, men ønsker oss teknisk bistand fra Kripos som kommer til åstedet fredag for å kvalitetssikre arbeidet vi har gjort.

Natt til fredag ble det gjennomført flere vitneavhør. Det befant seg flere personer i huset, men ingen skal ha vært vitne til selve hendelsen.

– Vi har avhørt de som var til stede og naboer. De blir alle vitner selv om de ikke så nøyaktig hva som skjedde, sier lensmannen, som ikke vil gi nærmere opplysninger om hvordan kvinnen døde.

Rolig nabolag

Naboer forteller til Harstad Tidende at tragedien har rammet en familie som ikke skilte seg ut i et rolig nabolag.

– Det er et sjokk for oss alle sammen her, men det er selvsagt enda verre for familien. Dette er noe ingen tror skal skje, sier Rita Steinbakk.