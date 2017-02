Inspektørene sjekker havaristen Tide Carrier mandag 

Inntil da vil båten ligge til kai i Gismarvik sør for Haugesund og får ikke forlate Norge, melder NRK.

Inspektørene skal sjekke om de åtte påleggene skipet er ilagt er utbedret. Det er en forutsetning for at det kan seile videre.

Det havarerte fartøyet ba aldri selv om assistanse, men ble etter initiativ fra Kvitsøy VTS tauet inn av etter at de hadde sett på radaren at skipet drev innover mot stranden på Sele onsdag.

Da hadde Tide Carrier rundt 6.000 kubikkmeter olje og 310 kubikkmeter diesel om bord, og var bare få meter fra å drive i land da redningsaksjonen startet torsdag, etter å ha blitt utsatt grunnet dårlig vær.

Forurensningspotensialet hadde vært betydelig dersom noe hadde gått galt under eller før redningsaksjonen, skriver Stavanger Aftenblad.

– En lekkasje kunne blitt like katastrofal som den vi så i Langesund i 2009. Jærstrendene er 20 mil med sand og knauser, og det hadde blitt aktuelt å kjøre vekk sanden for å rense den. Det sier seg selv at det ville vært en enorm jobb, sier brann- og redningssjef Henry Ove Berg i interkommunalt utvalg mot Akuttforurensning Sør-Rogaland til avisen.

Kystverket og bergingsselskapet Buksér og Berging greide imidlertid å berge skipet, i en omfattende redningsaksjon de har varslet at de til sammen vil kreve minst fem millioner kroner for.

Spørsmålet er imidlertid hvem som skal betale overtredelsesgebyrene og kravene fra redningsarbeiderne. Frederic Hauge, leder for miljøstiftelsen Bellona, mistenker at skipet var på vei til å bli smuglet ut av Norge da det havarerte.

