Kvinne funnet død i Harstad – politiet mistenker drap

Politiets operasjonssentral ble varslet av AMK rett etter klokka 23 torsdag.

– Da politiet ankom stedet sammen med ambulansepersonell, ble det raskt konstatert at en person var død. Politiet har grunn til å tro at det dreier seg om et drap. Den antatte gjerningspersonen befant seg i boligen og ble pågrepet uten dramatikk, opplyser Nordland politidistrikt.

Den døde kvinnen var i 60-årene, og den siktede mannen er i 30-årene. Politiet opplyser at det var en relasjon mellom disse.