Mann fremleide Airbnb-boliger til prostituerte

Ifølge VGhar de tre huseierne leid ut leilighetene sine til den aktuelle personen i desember og januar, for så å finne ut at mannen har fremleid til prostituerte. En fjerde huseier opplevde å komme hjem til prostituerte i leiligheten sin etter å ha vært på ferie, men her skal det ha vært en annen leietaker enn i de andre tilfellene.

– En person har trolig leid flere leiligheter, og vedkommende ser deretter ut til å ha fremleid til prostituerte, sier politiførstebetjent Arild Hopsø ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Ifølge Hopsø virker det som leietakeren også har lurt de prostituerte. Sakene etterforskes som tyveri og bedrageri. Politiet har ikke klart å lokalisere den mistenkte i saken. De har også fått inn melding om ytterligere to lignende saker.

I en epost til VG skriver Airbnb at de har nulltoleranse for denne typen hendelser, de har fjernet den aktuelle gjesten fra Airbnbs nettsider og vil bistå politiet i etterforskningen.

Verken Forbrukerrådet eller Huseiernes Landsforbund vet hva man som huseier skal gjøre om man opplever prostitusjon på egen eiendom utleid til korttidsleie.

