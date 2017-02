Solberg støttet departementenes ønske om å stoppe rapport

Riksrevisjonen har rensket sammendraget av rapporten for hemmeligstemplede opplysninger, men likevel vil ikke Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet offentliggjøre Riksrevisjonens konklusjoner om sikringen av viktige bygninger etter 22. juli-terroren. I stedet vil Forsvarsdepartementet gi Stortinget sitt eget sammendrag av Riksrevisjonens rapport.

Ifølge Klassekampen støtter statsminister Erna Solberg avgjørelsen. I et brev datert 13. februar skriver hun at Riksrevisjonens rapport ikke kan offentliggjøres. Det skjedde etter at stortingspresident Olemic Thommesen (H) ba regjeringen om en ny vurdering av saken.

"Det er Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet som informasjonseiere som tar stilling til hvilke opplysninger som må være gradert etter sikkerhetsloven og hvilke som kan være offentlige", skriver statssekretær Ingvild Stub ved Statsministerens kontor til Klassekampen.

Forsvarsdepartementet forsøkte ifølge VG før helgen å få Riksrevisjonen til å endre konklusjonene rapporten, noe riksrevisor Per-Kristian Foss kalte "ikke akseptabelt".

– Vi kan ikke la våre konklusjoner sensureres, dempes eller forandres. Vi står fast på våre opprinnelige konklusjoner, sa han.

Leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap), har uttalt til VG at han ikke vil ha en sensurert rapport.

– Det kan de bare la være å sende, sa han.

