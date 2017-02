Venter dom i omfattende narkotikasak i Drammen

Statsadvokat Erik Marthinussen la ned påstand om fengselsstraffer på mellom åtte år og ni og et halvt års fengsel for de tiltalte, ifølge Drammens Tidende.

De fem har sittet i varetekt siden de ble pågrepet i januar i fjor. Under rettssaken, som startet tirsdag 14. februar, har de tiltalte kommet med delvis tilståelser, uten at noen av dem har lagt alle kortene på bordet.

Politiet ble gjort oppmerksom på saken av et vitne som hadde sett to menn sitte i en lastebil ved Kjellstad i Lier mens de telte bunker med penger. Etterforskningen avdekket at lastebilen – som antas å ha fraktet narkotikaen til Norge –kom til landet med båt fra Nederland via Danmark.

Politiet fant innpå en halv million kroner i kontanter da de rykket ut til Kjellstad, samt en VW Golf og en Citroën Berlingo som sto parkert ved en bensinstasjon i nærheten.

En narkotikahund fant nær 30 kilo amfetamin i eksossystemet på Berlingoen. De to mennene som hadde kjørt bilen var på stasjonen da politiet kom, men stakk av til fots.

De ble senere funnet i en leilighet på Moss, der de ble gjenkjent til tross for at de hadde endret frisyrer. Føreren av Golfen skal også ha vært med på å organisere narkotikamottaket.

(©NTB)