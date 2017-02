Mann pågrepet etter væpnet aksjon på Nærbø

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 18.0px 'Helvetica Neue'; color: #292f33; -webkit-text-stroke: #292f33} span.s1 {font-kerning: none}

Naboen hadde flere ganger i løpet av fredagskvelden ringt politiet og klaget på høy musikkog bråk fra boligen ved siden av. Til slutt tok han saken i egne hender og gikk over for å be om ro:

– Da var det noen som siktet på ham med våpen fra huset, og mannen varslet oss klokka 22.30. Vi bevæpnet oss og dro over for å se etter mistenkte, en 38 år gammel mann, men han var gått fra eiendommen sin. Vi fant ham i Nærbø sentrum, og han ble pågrepet uten dramatikk. Under ransaking hjemme hos ham fant vi to replikavåpen, som for folk uten kunnskap om slikt ser vært ekte ut. Viregner med at han har brukt et av disse for å true naboen som klaget på bråk, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen ved Sør-Vest politidistrikt til NTB.

38-åringen er satt i arrest.

