Klassekampen: Ingen sammenheng mellom skattekutt og investeringer

Avisenhar gjort en gjennomgang av norske skatte- og investeringsnivåer, og til tross for at eksperter hevder at lavere bedrifts- og kapital­beskatning vil øke investeringene i norsk næringsliv, er det ingen sterk sammenheng mellom lavere skatt og investeringer. Avisen skrev fredag at andelen fastlandsinvesteringer som går til nærings­livet var på sitt laveste i 2016, og i stedet tar boliger og offentlige investeringer en større andel.

LOs sjeføkonom Stein Reegård mener politikerne overdriver betydning skatt har på investeringsnivået.

–Noen er veldig opptatt av skatt, men det er mest ideologi, da de sjelden er opptatt av den største svakheten: at det er så lukrativt å investere i bolig og eiendom. Det utkonkurrerer mye bedriftsinvesteringer, sier han til avisen.

Sjeføkonomen mener næringslivet er for lite opptatt av å satse på eksport.

– Det er uheldig at deler av næringslivet er så opptatt av privatisering og å konkurrere med staten. De burde bruke kapasiteten på industri, særlig hvis man tror på fortsatt moderat oljepris og lav kronekurs.

