Medlemmer av Cappelens hasjnettverk lite snakkesalige

Den 64-årige mannen, omtalt både som «brusselgeren» og "China", var det første vitnet mandag formiddag i rettssaken mot Cappelen og den tidligere polititoppen Eirik Jensen.

64-åringen ble i Asker og Bærum tingrett dømt til 16 års fengsel. Under ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett har han erkjent delvis straffskyld.

Tiltalt i lagmannsretten

Mannen nektet i stor grad å svare på spørsmål fra statsadvokat Lars Erik Alfheim og viste til at han sitter som tiltalt i Borgarting lagmannsrett.

– Den saken er ikke oppgjort, jeg sitter i en annen sak. Så jeg svarer ikke på noen spørsmål, sa 64-åringen, som hadde den klare beskjeden "Glem det!" til aktors mange forsøk på å få svar.

På spørsmål fra aktor Kristine Schilling fra Spesialenheten for politisaker sa "brusselgeren" at han aldri hadde hørt noe om Eirik Jensen fra Gjermund Cappelen. Schilling ville også vite om Cappelen var en man kan stole på.

– Jeg tror at hvis du skal feste noen lit til Cappelen, så kan du like gjerne lese "Münchhausens vidunderlige reiser", repliserte 64-åringen fra vitneboksen.

– Fyren har etMünchhausen-syndrom, la han til.

Münchhausens syndrom er en tilstand der en person presenterer noe som viser seg å være fabrikkert eller falskt. Det har navn etter Karl Friedrich Hieronymus, også kjent som Baron von Münchhausen, som reiste vidt omkring og som ble kjent i sin tid for å fortelle fantastiske og overdrevne historier om sitt liv.

Nektet å snakke

Det neste vitnet var en 63-åring som i tingretten ble dømt til fengsel i 15 år, en dom han anket. Han nektet i stor grad å forklare seg for retten, og aktor Alfheim brukte en drøy time på å lese fra politiforklaringene. Ifølge disse har han truffet Cappelen bare to ganger: i 60-årslaget til mannen kjent som "brusselgeren", og i bryllupet til den sammes sønn. På spørsmål om han har kjenner til Eirik Jensen, svarte han slik:

– Aldri hørt om ham, aldri truffet ham.

Også en 49-åring fra Hedmark forklarte seg før lunsj mandag. Han omtales i saken som "Land Cruiser", etter bilen han har kjørt. Han har anket dommen på ni års fengsel fra tingretten.

Cappelens troverdighet

49-åringen ble bedt om å vurdere Cappelens troverdighet.

– Det kan jeg dessverre ikke hjelpe dere med. Det kan jeg ikke forklare, men det har sine grunner. Han er troverdig når det passer aktoratet, svarte han.

Gjermund Cappelen er syk og møtte selv ikke i retten mandag. Dommeren konkluderte imidlertid med at han vil få en rettferdig behandling selv om han ikke er til stede.

Det er knyttet usikkerhet til om det siste av mandagens vitner, mannen som er omtalt som rørleggeren, vil stille som vitne. Han har krevd seg fritatt ved en noe eldre melding fra lege, men dommer Kim Heger antydet at dette ikke er nok – og at det kan bli aktuelt å pågripe vitnet for å få ham til å stille i retten.

(©NTB)