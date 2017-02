Tilbake til start på Oslo Børs

Det var bare mindre endringer i aksjekursene til selskapene som har størst påvirkningskraft på indeksens utvikling. Statoil og Norsk Hydro – nummer 1 og 2 på omsetningstoppen – la på seg henholdsvis 0,4 og 0,3 prosent, mens DNB og Telenor, som var mandagens tredje og femte mest omsatte selskaper, trakk i motsatt retning med 0,3 og 0,2 prosent. Storebrand kompletterer topp fem på omsetningslisten og hadde en aksjeoppgang på 2,5 prosent.

Taperlista utgjøres stort sett av småselskaper, som listetoppen Hexagon Composites som ble svekket 3,4 prosent. Aker BP, som het Det norske oljeselskap før fusjonen med BP Norge, har lagt på seg formidable 157 prosent de siste tolv månedene. Mandag fortsatte selskapet de siste dagenes svake nedtur med en svekkelse på 0,9 prosent.

Tendensen var svakt positiv på de toneangivende børsene i Europa. DAX 30 i Frankfurt økte med 0,2 prosent,FTSE 100 i London var også opp 0,2 prosent, mens CAC 40 i Paris sto så å si på stedet hvil med 0,08 prosent.

Et fat nordsjøolje ble omsatt for 56,2 dollar på spotmarkedet mandag ettermiddag, omtrent på nivå med fredagsettermiddagen. Amerikansk lettolje gikk for 54,2 dollar fatet.

