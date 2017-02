17-åring dømt til to års fengsel for dyremishandling

Ett år av straffen gjøres betinget av hensyn til guttens unge alder. 17-åringen må dermed sone ett år i fengsel, skriver Fædrelandsvennen.

– En fengselsstraff er etter rettens oppfatning de rammene tiltalte per i dag trenger for å avstå fra å begå nye alvorlige kriminelle handlinger, heter det i dommen.

Gutten har en lang historie når det gjelder å mishandle dyr. I retten fortalte han at det begynte med frosker og ormer, men etter hvert gikk det over til litt større dyr. Han er nå dømt for å ha begått grov vold mot en ilder, fire kaniner, to hamstere, en vaktel og flere padder. Alle dyrene ble mishandlet og til slutt drept.

Totalt er 17-åringen dømt for 41 kriminelle forhold, som også inkluderer vold mot en saueeier og en ansatt i barnevernet.

