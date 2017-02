Spanjoler stanset med 1,2 kilo hasj "forkledd" som sjokolade

– To spanske statsborgere ble stanset av Tollvesenet på Flesland. I en koffert tilhørende reisefølget ble det funnet 1,2 kilo av det som sannsynligvis er hasj, sier jourhavende politijurist ved Vest politidistrikt, Mats Henriksen, til Bergensavisen.

De to spanjolene kom fra England hvor de er bosatt og skulle ifølge Sørland på en liten ferie til Bergen. Tirsdag blir de to framstilt for varetekt. Politiadvokat Elise Rolstad sier til Bergens Tidende at hun vil be om fire ukers varetekt for de to mennene. Politiet ba om lukkede dører i fengslingsmøtet.

Sønnen, som er i starten av 30-årene, erkjenner ikke befatning med stoffet, sier mannens forsvarer, Tore Johan Sørland.

– De hadde med seg hver sin koffert, og stoffet ble ikke funnet i min klients koffert, sier Sørland.

Kaj Wigum, som forsvarer den 59 år gamle faren, ønsker ikke å kommentere saken siden det er begjært lukkede dører.

Tollvesenet melder at den antatte narkotikaen ble funnet i esker med det som tilsynelatende var Kinder-sjokolade og brisling i olje. Ifølge tollvesenet har 59-åringen forklart at hasjen var til eget bruk.

