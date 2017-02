Svakt Seadrill-resultat og fare for konkurs

Selskapet skriver i kvartalsrapporten tirsdag at det trolig er nødvendig med store endringer i låneavtalene med bankene for å hente inn ny kapital.

Men det er slett ikke sikkert at alle partene vil akseptere en finansieringsforlengelse. Dermed spøker det for riggkjempens framtid, skriver Dagens Næringsliv.

I rapporten skriver selskapet at enkelte interesseholdere og mulige nye finansieringskilder har gitt tilbakemeldinger som indikerer at en omfattende og omforent avtale trolig vil kreve konvertering av obligasjoner til egenkapital.

– I så fall vil en ny kapitalinnhenting og medfølgende gjeldskonvertering trolig medføre betydelig utvanning av dagens aksjonærer og mulige tap for andre finansielle interesseholdere, skriver selskapet.

Utfordrende

Seadrill fortsetter nå dialogen med banker, potensielle nye investorer, rådgivere for obligasjonsholdere og John Fredriksens Hemen Holdings.

– Gitt timingen, vil det bli utfordrende for selskapet å fullføre en omforent avtale innen 30. april 2017, som er forfallsdatoen på lånet fra West Eminence, samt en viktig dato under bankavtalene som ble inngått i april 2016, skriver selskapet videre.

Selv om det er mulig å få samtykke til en forlengelse av disse og andre frister, kan det likevel bli umulig for Seadrill å godta nye betingelser. Selskapet forbereder derfor å sette i verk alternative planer, blant annet å søke om konkursbeskyttelse.

Selskapet opplyser at det har en finansiell garanti på 278 millioner dollar til det tidligere utskilte brønntjenesteselskapet Archer, i tillegg til 146 millioner dollar i lån. Seadrill har forslått for Archer å komme seg ut av denne garantien ved å betale 10 prosent av garantien i kontanter, om lag 28 millioner dollar. I tillegg har Seadrill foreslått å konvertere lånet til et nytt konvertibelt lån på 45 millioner dollar med mulighet for omgjøring til aksjer.

– Selskapet er i konstruktiv dialog med Archer og dets långivere, skriver selskapet i rapporten.

Antallet ansatte på et minimum

Seadrill har gjennomført store kostnadsreduksjoner i løpet av 2016. I løpet av fjoråret slanket Seadrill antallet ansatte fra snaue 7.000 til 5.271. Selskapet mener de nå har nådd bunnen.

– Basert på nivået på dagens kommersielle aktivitet, har vi trolig nådd det minste antallet ansatte som er nødvendig for å drive selskapet trygt og effektivt, fastslås det i rapporten.

I fjerde kvartal falt driftsinntektene med nesten 300 millioner dollar til 667 millioner. Driftsresultatet ble halvert til 118 millioner dollar, og resultat før skatt slanket med 206 millioner dollar til 137 millioner.

(©NTB)