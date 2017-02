Tine Austvoll Jensen blir ny sjef for TVNorge og Discovery

Jensen har de to siste årene vært økonomidirektør og operativ leder for Discovery i Norge. Siden sommeren har hun også vært finansdirektør i Norden.

Hun etterfølger Harald Strømme som gikk av som administrerende direktør tidligere i februar på grunn av uenigheter med eierne om strategi.

– Vi er veldig glade for at Tine blir leder for den norske virksomheten. Tine har lang erfaring fra det norske mediemarkedet, og hun har et strategisk blikk som er helt uvurderlig for denne rollen. Hun kjenner organisasjonen godt og har hatt en nøkkelrolle i det strategiske arbeidet i årene hun har vært her, sier Mike Lang, sjef for Discovery Networks i Norden.

Amerikanske Discovery kjøpte TVNorge-kanalene i 2012 og har satset knallhardt i Norge, blant annet ved å investere langsiktig i store sportsrettigheter som eliteserien i fotball og OL.

Tine Austvoll Jensen har bakgrunn fra Schibsteds rubrikk-virksomhet i Barcelona, samt MTG, Viasat og Telenor.

– Det er utrolig spennende å skulle få lede ett av Norges mest offensive TV-hus i tiden vi nå går inn i, med de endringene bransjen står overfor, sier Jensen.

Samtidig får programdirektør Eivind Landsverk et overordnet ansvar for den nordiske programstrategien, samt produksjon og innkjøp for hele Norden.