Både fylkesledere og FpU åpner for dobbelt statsborgerskap

– Jeg tror at lojaliteten til Norge først og fremst ligger i hjertet ditt, og hvor du har tilhørigheten. Den tror jeg absolutt er eksisterende selv om man tillater dobbelt statsborgerskap, sier FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud til NRK.

I Frp har det vært en debatt om saken etter at det ble kjent at Hassan Ali Khaire, som har norsk statsborgerskap, er påtroppende statsminister i Somalia. Frps innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari har tatt til orde for frata Khaire passet.

Kompetanse

– Når noen har blitt utnevnt til parlamentarikere og sågar statsminister i Somalia, så må vi gå ut fra at de er somaliske borgere. Det kan ikke være slik at et lands statsminister kan ha flere nasjonaliteter. Da oppstår det konflikter om hvor de skal ha sin lojalitet, sa Keshvari til NRK forrige uke.

Svendsrud peker på at det kan være naturlig for mange å vende tilbake etter at man har vært mange år i utlandet. Han mener kompetansen en person tar med hjem igjen til Norge, vil være bra for den personen det gjelder, men ikke minst for Norge.

– Så jeg ser at det er flere fordeler enn ulemper ved å tillate dobbelt statsborgerskap. Ettersom det er mange tusen nordmenn som også har det i dag, så tenker jeg at det er noe som bør kunne gå gjennom, sier Svendsrud.

Ifølge NRK mener en rekke fylkesledere i Frp det samme.

Unntak

Norsk lov gir ikke alle rett til å ha dobbelt statsborgerskap, men noen personer kan ha det. Man kan imidlertid ha dobbelt statsborgerskap hvis man ønsker norsk statsborgerskap, men av ulike grunner ikke kan løse seg fra sitt tidligere statsborgerskap.

Ifølge Utlendingsdirektoratet er det også mulig å ha dobbelt statsborgerskap hvis man fikk ett statsborgerskap fra hver av foreldrene dine da man ble født. Dessuten kan man ha dobbelt statsborgerskap hvis man har et norsk fra før, men senere får det i et annet land uten selv å ha bedt om det.

