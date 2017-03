Dobbeltspor på Sørlandsbanen i 2035

I den nye nasjonale transportplanen er det satt noe over 1 milliard kroner til sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen, melder Fædrelandsvennen.

Den nye togstrekningen gjennom deler av Aust-Agder og Telemark vil bidra til at reisetiden fra Kristiansand til Oslo reduseres med halvannen time.

– Dette er en milepæl og et prosjekt som hele landsdelen har stått samlet om, sier KrFs Hans Fredrik Grøvan.

Sammenkoblingen må ses i sammenheng med dobbeltsporet jernbane som er planlagt fra Oslo til Porsgrunn. Videre fra Porsgrunn skal altså Grenlandsbanen komme. Disse to utbyggingene vil til sammen få reisetiden mellom Kristiansand og Oslo ned i 3 timer og 23 minutter, melder avisen. I dag tar turen rundt fem timer.

At selve byggingen ikke starter for rundt 2030 og at strekningen ikke skal stå klar før i 2035, skuffer SVs førstekandidat i Vest-Agder, Mali Steiro Tronsmoen.

– Vi trenger et skikkelig løft og da kan vi ikke vente 18 år, sier hun til Fædrelandsvennen.

(©NTB)