Norsk 90-åring får krabbe oppkalt etter seg

– Det var en overraskende og hyggelig nyhet, sier Christiansen til forskning.no, som foreslo navnet overfor Artsdatabanken.

Maritkrabben lever i dyphavet utenfor Vest-Afrika, og Christiansen oppdaget at denne krabben var en egen art under et besøk ved naturhistorisk museum i Leiden i Nederland i 1967.

– Jeg så det på fasongen på de ytterste leddene på gangbeina, forteller hun.

I 1981 fikk krabbearten navnet Geryon maritae, og siden har den fått slektsnavnet Chaceon maritae og nå det norske navnet maritkrabbe.

