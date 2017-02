Ny nordmann mistenkt i nigeriabåt-saken 

Vitnet, som er daglig leder i skipsverftet som bygget om og klargjorde missiltorpedobåtene, snakket seg selv inn i saken da rettssaken startet i Oslo tingrett tirsdag, skriver Dagbladet.

–Vi endrer status på en vi har i avhør når vi skjønner at han forklarer seg på en måte som gjør at han kan ha gjort noe straffbart, sier førstestatsadvokat Trude Stanghelle i Økokrim. Økokrim vil ikke gå inn på hvilke forhold som gjør at mannen nå er mistenkt. Den mistenkte sier til avisen at han ikke ønsker å kommentere saken.

Den korrupsjonstiltalte orlogskapteinen Bjørn Stavrum i Forsvarets logistikkorganisasjon nektet straffskyld for de alvorligste tiltalepunktene knyttet til korrupsjon, underslag og økonomisk utroskap da rettssaken startet.

Økokrim mener Stavrum har korrupte forbindelser til det britiske selskapet CAS Global, som fungerte som mellommenn. Forsvaret hevdet lenge at de solgte båtene til et britisk selskap, men Stavrum er tiltalt for å ha forledet Utenriksdepartementet med denne informasjonen. Økokrim mener å kunne bevise at det var klart at båtene skulle til Nigeria da de ble eksportert. Det er satt av fem uker til saken.

