Oftest tvang mot psykiatriske pasienter i Stavanger

I 2015 ble det gjort vedtak om tvangsmiddelbruk mot 10,1 prosent av pasientene i psykisk helsevern ved Stavanger universitetssjukehus. Ved Haukeland universitetssjukehus var andelen 8,8 prosent, mens 8,6 prosent av denne pasientgruppen ble underlagt tvang ved Oslo universitetssykehus, skriver NRK.

Oversikten viser andel pasienter over 16 år i døgnbehandling med minst ett registrert tvangsvedtak i 2015. Etter loven skal tvang bare brukes når det er fare for liv og helse.

– Det er ikke godt nok å ligge så høyt som vi gjorde i 2015. Det er også grunnen til at vi har satt i gang et arbeid for å få andelen ned, sier Pål Iden, assisterende fagdirektør i Helse Vest.

Minst tvangsbruk var det ved Nordlandssykehuset der 3,1 prosent av til sammen 30 pasienter ble utsatt for tvang.

