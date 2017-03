Arbeidstilsynet: NRK bryter arbeidsmiljøloven

NRK bruker et unntak i arbeidsmiljøloven for ledende eller "særskilt uavhengige stillinger" for 338 ledere og 279 andre stillinger, skriver Dagens Næringsliv. Det betyr at mediehuset kan slippe å betale overtid og ulempetillegg til hver femte ansatt.

Arbeidstilsynet mener NRK ikke har begrunnet unntakene godt nok. Dette er imidlertid bare en foreløpig konklusjon.

Advokat August Ringvold i Norsk Journalistlag sier til avisen at han ikke er forbauset om NRK har spekulert i å holde lønnskostnadene nede.

NRKs jus- og personalredaktør Olav A. Nyhus i NRK avviser imidlertid at de bruker unntaksbestemmelsen unormalt eller spekulerer i å slippe unna overtid. NRK har bedt om et nytt møte med tilsynet om saken.

