Etterforskningsleder sikker på at Eirik Jensen er skyldig

Politiinspektør Ketil Thue i det tidligere Asker og Bærum politidistrikt ledet Operasjon Silent, som var den som førte til pågripelsen av Cappelen i desember 2013.

Han forklarte seg i Oslo tingrett torsdag ettermiddag. Thue opplyste ifølge VG at han har tilbrakt mange timer i bil i nærheten av Gjermund Cappelens bolig i Bærum og også på hjul etter ham. Politiet har siden 1990-tallet kjent til den nå tiltalte hasjsmugleren.

Mistenkte usunt forhold

Thue fortalte også om mistanken til et usunt informantforhold mellom Cappelen og den tidligere polititoppen Eirik Jensen i Oslo politidistrikt.

– Det var snakk om problematikk rundt lekkasjer og et usunt forhold. Informasjonen kom fra uavhengige informanter til politiet. Men vi har aldri tenkt at Jensen har vært en del av Cappelens nettverk. Vi har vel tenkt at det har vært en legitim grunn til samarbeidet, sa Thue.

SMS til Jensen

Da Cappelen fikk vite at hasjen var borte fra lageret i Sørkedalsveien i Oslo, sendte han følgende SMS til Jensen: "Er du i byen? Vi må ta en prat. Viktig!".

– Jeg ble dårlig da jeg fikk vite om denne meldingen og at Jensen var den andre personen som ble kontaktet etter innbruddet. Hva kunne Jensen som politimann gjøre med den informasjonen? sa Ketil Thue fra vitneboksen i Oslo tingrett.

– Hva tenkte du da? spurte aktor Kristine Schilling fra Spesialenheten for politisaker.

– Dæven, han er skyldig. Han hjelper ham med narkotika. Det var flere meldinger om "kontroll på personen" og "motordeler" og sånt, og da tenkte vi at Cappelen fikk hjelp, sa politiinspektøren, ifølge VG.

Hasjregnskap

Torsdag fikk retten også en gjennomgang av "hasjregnskap" fra Cappelens nettverk, skriver Dagbladet.

– Det er ikke noe ryddig regnskap, men masse lapper, koder, tall og kallenavn, sa politioverbetjent Synnøve Labråten fra kriminalavdelingen ved Asker og Bærum politidistrikt

Hun viste retten lapper i ulike størrelser og farger, som var del av regnskapet.

Den nå pensjonerte politimannen Eirik Jensen nekter for å ha mottatt penger og for å ha hjulpet Gjermund Cappelen med hasjsmugling, mens Cappelen i retten har stått på påstandene om at det var slik.

