Fire har blitt sagt opp fra TV 2

– Det er fire ansatte som har fått oppsigelse i posten. To av disse er medlem i Norsk Journalistlag. I første omgang vil man kreve forhandlinger for disse, og så vil man vurdere å ta ut en stevning, sier nestleder Stein Akre i redaksjonsklubben i TV 2 til Nettavisen.

Kanalen varslet for rundt 10 måneder siden at de skulle kutte 350 millioner kroner innen 2020. Senere ble det klart at om lag 177 årsverk skulle kuttes ut.

I begynnelsen av februar kom det fram at ti av disse ikke ville ta sluttpakke og gå frivillig i den pågående nedbemanningsrunden.

Akre sier arbeidsgiveren har begrunnet oppsigelsene, men mener de fremstår som usaklige. TV 2 selv ønsker ikke å kommentere oppsigelsessakene, men sier det fortsatt gjenstår seks uløste saker.

– De uløste sakene vil behandles separat, og med forskjellige prosesser som tar hensyn til dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Ut over det ønsker vi ikke å kommentere detaljer i enkeltsaker, sier kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl i TV 2 til avisen.

(©NTB)