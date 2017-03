SV-veteran vil ha selvbestemt abort til uke 22

I januar skrev Vårt Land at SV har fjernet punktet om "å sikre kvinner rett til selvbestemt abort inntil 16. svangerskapsuke" i sitt siste programutkast. Dette er basert på en misforståelse, ifølge SV-veteran og stortingspolitiker Karin Andersen.

– For å rette opp i dette har programkomitéleder Snorre Valen lagt inn forslag om å fjerne abortnemndene. Det støtter jeg, sier Andersen til Vårt Land. Samtidig forsvarer hun SVs posisjon som det mest abortliberale partiet og sier at hun vil at retten til selvbestemt abort skal flyttes til 22. svangerskapsuke.

– For meg er dette en prinsippsak. Kvinnen er den eneste som kan ta en slik avgjørelse i det tidsrommet det er lov å ta abort i Norge. Kvinnene skal fortsatt få gode medisinske vurderinger, men beslutningen om det skal foretas abort, bør ligge hos kvinnen, enten det er i uke 12 eller uke 22, sier Andersen.

I dag kan norske kvinner selv bestemme om de vil avbryte svangerskapet i løpet av de 12 første ukene. Etter dette må man søke om abort hos en abortnemnd. Abortnemndene kan i spesielle tilfeller og om det er tungtveiende grunner til det, innvilge abort fram til 22. svangerskapsuke. Etter dette er fostre ofte levedyktige.

Aborttallene i Norge har falt de siste årene, og i 2015 ble det utført 14.000 aborter her i landet. Åtte av ti aborter utføres før uke ni. Omkring 600 svangerskapsavbrudd ble utført etter nemndbehandling, altså etter uke 12, viser de siste tallene fra Abortregisteret.

