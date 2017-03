Statkraft har varslet Økokrim om mulig korrupsjon i Brasil

Mistanken er knyttet til fornybarselskapet Desenvix Energias Renováveis, som Statkraft eier 81 prosent av etter oppkjøp de siste to årene.

Statkrafts pressetalsmann Lars Magnus Günther sier til Dagens Næringsliv at de ikke har funnet bevis, men ting som kan tyde på korrupsjon. Forholdet er derfor meldt til brasilianske myndigheter. I tillegg er Økokrim og næringsminister Monica Mæland (H) informert, ettersom hun er ansvarlig statsråd for statseide Statkraft.

Korrupsjonsbekymringene omtales i Statkrafts årsrapport for 2016 som ble sendt til Oslo Børs torsdag.

Statkraft satte selv i gang en intern gransking av forholdet.

Økokrim bekrefter at de er orientert om granskingen, men kommenterer ikke saken ytterligere. Næringsminister Monica Mæland sier til avisen at departementet som eier forventer at selskapene har retningslinjer, systemer og tiltak for å forhindre korrupsjon og for å håndtere mulige lovbrudd som måtte avdekkes.

