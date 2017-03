Thon deler ut millioner til forskning

Prisvinnerne ble kunngjort av Thon selv, Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo og ledere av fagrådene i Olav Thon Stiftelsen i januar, og selve prisutdelingen finner sted i Universitetet i Oslos aula torsdag. Det er én internasjonal forskningspris, tre nasjonale priser for fremragende undervisning i høyere utdanning, støtte til tre nordiske forskningsprosjekter i medisin og støtte til fem nasjonale prosjekter for studentaktiv forskning.

Millioner til prosjekter

Den nederlandske professoren Jan Hoeijmakers ved Erasmus-universitetet i Rotterdam mottar den internasjonale forskningsprisen på 5 millioner kroner. Undervisningsprisene går til professorene Anne Berit Guttormsen (Universitetet i Bergen), Knut Mørken (Universitetet i Oslo) og Are Raklev (Universitetet i Oslo), som mottar 500.000 kroner hver.

Tre nordiske forskningsprosjekter som tar for seg Parkinsons sykdom og Alzheimers får 10 millioner over fire år hver, og fire såkalte studentaktive forskningsprosjekter får mellom 500.000 og 1,5 millioner kroner hver.

–En ulykke å arve

Totalt har Thon gitt bort 25 milliarder kroner til Olav Thon Stiftelsen, skriver Dagens Næringsliv. I tillegg kommer penger gitt til allmennyttige formal, DNT-hytter og Pantelotteriet. Han forteller i et intervju med avisen at han ikke anser å arve store summer som en fordel, og at han ikke vil «ødelegge noen», ei heller slektninger, med å la dem arve formuen.

– Når folk dør nå, så er de 90 eller 100 år, og barna deres vil da være i pensjonsalder. Da synes jeg det er langt mer interessant å overlate midlene til en stiftelse, sier han, men legger til at han ikke ønsker å bli husket for pengene, eiendommene eller stiftelsen.

– Jeg vokste opp 782 meter over havet, ved tregrensen øverst i Hallingdal, yngst i en søskenflokk på fire. Jeg hadde ingen forutsetninger, men jeg pakket sekken og dro nedover til Oslo. Det viser at det er mulig for alle.

