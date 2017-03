Økokrim med i stor Interpol-aksjon mot miljøkriminalitet

I alt 43 land har deltatt i aksjonen som har gått over tre uker under navnet Thunderbird.

– Vi har deltatt i denne globale operasjonen for å bekjempe ulovlig handel med truede arter og mot ulovlig tømmerhogst. Det er viktig at vi er med i slike internasjonale aksjoner. Økokrim har et nasjonalt ansvar for å bekjempe miljøkriminalitet, sier lederen for Økokrims avdeling for miljøkriminalitet, Hans Tore Høviskeland, til NTB.

Aksjonen ble ledet av Interpol, og Økokrim samarbeidet med Tollvesenet og norske politidistrikt. Fra Norden deltok Norge og Sverige.

– Enkelte av sakene fra denne operasjonen vil bli fulgt opp i noen av distriktene, sier Høviskeland.

Beslag for 43 millioner

Den verdensomspennende aksjonen har ført til at nær 900 personer nå er mistenkt for miljøkriminalitet. Det ble gjort i alt 1.300 beslag av ulovlige produkter verdt rundt 43 millioner kroner.

Beslagene inkluderer 60 tonn trevirke, nær 5.000 fugler, godt over tusen krypdyr, innpå tre tonn skjell fra skjelldyr, over 2,5 tonn elfenben og 25 tonn med ulike deler av dyr, inkludert kjøtt, horn og fjær.

– Det blir stadig gjort beslag inn til Norge av CITES-gjenstander. Det kan blant annet være alternativ medisin som slankepiller og prostatamedikamenter, levende papegøyer, pyntegjenstander i elfenbein og musikkinstrumenter laget av forbudte tresorter fra regnskog, sier Høviskeland.

Han understreker at det kreves tillatelse for å ta slike varer inn i landet.

– CITES-forskriften er helt sentral i bekjempelsen av handelen med truede arter. Det er den enkeltes ansvar å sjekke regelverket før kjøp av slike arter og før man vurderer å ta det med inn i landet. Det er flere slike saker der folk er blitt strengt straffet for den typen overtredelser, sier han.

Samler materiale

Aksjonen har så langt resultert i at 370 saker er blitt etterforsket. Det har ført til at 89 personer er blitt fengslet med straffer opp til sju år.

Materialet som er samlet inn fra aksjonen vil bli gjennomgått og brukt som veiledning i fremtidige tiltak mot miljøkriminalitet.

– Det blir interessant å se hva Interpol kommer fram til her, sier Høviskeland.

FN og Interpol anslo i fjor sommer at verdien av miljøkriminalitet er på mellom 91 milliarder og 258 milliarder dollar årlig. Det er ventet at anslaget vil stige siden denne typen kriminalitet øker med 5 til 7 prosent hvert år.

Resultatet fra Operasjon Thunderbird blir kunngjort i forbindelse med at World Wildlife Day markeres fredag 3. mars.

