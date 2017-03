Italiensk selskap saksøker Statkraft

Saken har bakgrunn i en tvist etter at Statkraft trakk seg ut fra vannkraftprosjektet i Tyrkia i fjor, skriver Dagens Næringsliv.

–Omstendighetene rundt dette mener vi gir grunnlag for stevningen. Parallelt går en sak for voldgift i London. Det dreier seg om store verdier, sier advokat Harald Christensen i Føyen Torkildsen. Christensen er prosessfullmektig for italienske Salini Impregilo, som eier entreprenørselskapet som vant bygg- og anleggskontrakten for Statkrafts Cetin-prosjekt. Selskapet saksøker blant andre styreleder Thorhild Widvey og konsernsjef Christian W. Rynning-Tønnesen. Statkrafts pressetalsmann Lars Magnus Günther sier kravet er grunnløst og at det ikke er juridisk grunnlag for å holde dem personlig ansvarlig, men vil ikke kommentere saken ytterligere.

Det er så langt ikke berammet rettsmøter i Oslo tingrett.

Statkraft stanset vannkraftprosjektet først midlertidig grunnet sikkerhetssituasjonen. Cetin ligger sørøst i Tyrkia, nær grensen til Syria. Deretter trakk det seg ut grunnet forsinkelser og store kostnadsoverskridelser, ifølge avisen.

